Cum a ajuns data de 25 decembrie să fie asociată cu nașterea lui Iisus Pe 25 decembrie, creștinii din intreaga lume vor sarbatori Nașterea Domnului. Colindele de bucurie, Sfanta Liturghie, cadourile frumos impachetate și mancarurile alese sunt caracteristicile acestei sarbatori. Insa, unde iși are originea Craciunul și cum a ajuns data de 25 decembrie sa fie asociata cu nașterea lui Iisus? Sfanta Scriptura nu ofera prea multe detalii despre acest lucru. Marturii despre sarbatorirea nașterii nu se intalnesc, cu atat mai puțin ziua in care Domnul S-a nascut. Nici dovezile extra scripturistice nu sunt mai numeroase, neintalnindu-se nicio mențiune la scriitori creștini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

