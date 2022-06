Stiri pe aceeasi tema

- O refugiata ucraineanca, aflata acum in Marea Britanie, și-a recunoscut obiectele din casa ei din Ucraina, intr-o poza publicata dupa ce rușii au facut noi cuceriri in estul țarii, scrie BBC. Alina Koreniuk a spus ca o cutie care apare in poza conține un boiler nou pe care ucraineanca l-a cumparat cu…

- Un tren blindat care transporta trupe rusesti a fost aruncat in aer in Melitopol, oras situat in sudul Ucrainei. Ucrainenii au detonat un dispozitiv exploziv, direct sub garnitura care transporta militari, a anunțat miercuri forța de aparare teritoriala ucraineana, potrivit Sky News. O explozie puternica…

- Potrivit parchetului din aceasta regiune de la frontiera cu Rusia, tragedia s-a produs la 27 martie in satul Stepanki, ocupata in acea perioada de fortele Moscovei, dar care a revenit deja sub controlul Kievului."Militarii rusi au bombardat o casa de locuit dintr-un tanc. Doi barbati si o femeie au…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicita UE sa interzica petrolul rusesc in spațiul ei economic de urgența.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți (3 mai) ca Uniunea Europeana(UE) ar trebui sa impuna un embargo petrolier impotriva Rusiei, in timpul unui discurs adresat…

- Polonia si Bulgaria nu mai primesc gaz rusesc incepand de astazi. Cele doua state au anuntat ca nu intentioneaza sa plateasca pretul gazului in ruble asa cum a cerut Moscova. O analiza arata dependenta europeana de gazul rusesc care ajunge si la 100- in cazul anumitor state. UE, Regatul Unit si SUA…

- Armata din Ucraina a postat imagini din interiorul unui vehicul blindat rusesc, dupa ce a fost lasat in urma de militarii lui Vladimir Putin. Soldații traiesc in condiții greu de inchipuit in razboiul din țara vecina. Ce mananca, de fapt, aceștia, mai ales ca susțineau ca singura problema cu care se…

- Marea Britanie va interzice importul de petrol rusesc ca raspuns fața de invadarea Ucrainei de catre Moscova, relateaza Politico . Masura vine in contextul in care Statele Unite, aliatul tradițional al Regatului Unit, au anunțat deja, prin vocea președintelui Joe Biden, adoptarea acestei sancțiuni impotriva…

- Vitaliy este din Ucraina și le cere europenilor sa se implice mai mult pentru a ajuta țara sa, bombardata fara oprire de trupele lui Putin.„Nu vrem razboi! Vrem ca noi sa traim in pace, la fel ca și vecinii noștri. Opriți varsarea de sange, nu are sens! Nu avem nevoie de toate astea! Daca (n.r. rușii)…