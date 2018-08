CSM Resita, amical in familie Golurile au fost inscrise de Staicu (min. 12), Ene (min. 17 și 31), Saulescu (min. 20 din penalty), Miranda (min. 42), Yannick (min. 80) și Curtuius (min. 89). „Sunt mulțumit de prestația elevilor mei și mi-am dorit acest amical din mai multe motive. In primul rand mi-am dorit sa reglam mai multe trasee de joc, anumite distanțe dintre jucatorii noștri in timpul fazelor de atac și aparare. In prima parte a meciului am avut o circulație buna a mingii, lucru pe care mi-l doresc foarte mult de la echipa mea. Am reușit sa jucam in viteza, direct spre poarta, am alternat jocul cu mingi scoase… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

