- In primul amical din 2024, formația Uniți Sub Tricolor Cornești a intalnit in deplasare pe Inter Unirea, echipa ce activeaza in Liga a 4-a din județul Alba. Cu toate ca a marcat doua goluri, prin Cosmin Botaș și Alex Șoanca, echipa din Cornești a pierdut la final cu scorul de 2-3. Formația UST Cornești…

- In comuna Florești, județul Cluj, a fost prins in flagrant un barbat de 38 de ani, din localitatea Santa Marie, județul Salaj, in timp ce vindea 50 de grame de produse susceptibile a avea efect psihoactiv, in schimbul sumei de 5.000 de lei, informeaza IGP

- Potrivit INGHA, se instituie cod portocaliu, incepand de joi, ora 12:00, pana maine, la aceeasi ora pe raurile din bazinele hidrografice: Iza – bazin superior si afluentii bazinului mijlociu si inferior, Lapus (judetul Maramures) si Tur (judetul Satu Mare).Acelasi cod este valabil si in intervalul 18.01.2024…

- Avem risc crescut de inundații pe unele rauri din mai multe bazine hidrografice din județ. In orele care urmeaza sunt așteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din…

- Specialistii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Somes-Tisa monitorizeaza si gestioneaza volumele de apa din principalele lacuri de acumulare. Acestea asigura necesarul de apa bruta pentru toti beneficiarii care se alimenteaza in regim centralizat din sursa de apa de suprafata. „In momentul actual,…

- Victoria Viișoara este una dintre echipele care se lupta in acest an pentru locul de baraj in liga a patra. Echipa antrenata de Gabi Mocean este singura care a invins Vulturul Mintiu Gherlii, iar transferul lui Florin Dan la echipa viișoreana, este garanția ca la Viișoara se vrea mai mult. In preajma…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila pana duminica dupa-amiaza pe rauri din judetele Maramures si Satu Mare, precum si un Cod galben de inundatii, ce vizeaza bazine hidrografice din opt judete, in acelasi…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a inaugurat vineri, 10 noiembrie, noua piata din Simleu Silvaniei, județul Salaj, alaturi de prim vicepreședintele Rares Bogdan, de secretarul general Lucian Bode, de lideri locali ai partidului și de jurnaliști. Liderul PNL și al Senatului a mers in piata din Simleu…