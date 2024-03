Stiri pe aceeasi tema

- CSM Constanța a caștigat, luni seara, primul trofeu al Cupei Romaniei in istoria clubului, la baschet feminin, dupa ce a invins, in finala, cu scorul de 93-83 (46-40), pe CSM Targoviște. „Britney Jones a fost desemnata MVP-ul finalei, Dragana Zivkovic – best defender și Annemarie Godri-Parau cea mai…

- CSM Constanța a caștigat, luni seara, primul trofeu al Cupei Romaniei in istoria clubului, la baschet feminin, dupa ce a invins, in finala, cu scorul de 93-83 (46-40), pe CSM Targoviște. „Britney Jones a fost desemnata MVP-ul finalei, Dragana Zivkovic – best defender și Annemarie Godri-Parau cea mai…

- Prima zi a turneului Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin a programat, la Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, sferturile de finala ale competitiei. Prima disputa a consemnat si surpriza acestei faze a competitiei: divizionara secunda CSM Alexandria s-a impus in fata lui CSM Targu Mures, grupare…

- Echipa de baschet feminin CSM Targoviște a pierdut, luni seara, finala Cupei Romaniei in fața echipei dobrogene CSM CSU Constanța, cu scorul de 83-94 (18-25, 22-21, 19-30, 24-18). Sportivele antrenate de Catalin Tanase au luptat din rasputeri pe durata intalnirii, dar formația de la Malul Marii s-a…

- Echipa de baschet feminin CSM Constanta a castigat in premiera, luni, la Sfantu Gheorghe, trofeul Cupa Romaniei, dupa finala cu CSM Targoviste. Campioana Sepsi a fost eliminata in semifinalele Turneului Final 8 chiar de CSM Constanta, potrivit news.ro. CSM Constanta s-a impus in finala de luni seara…

- Pe 22 Ianuarie, la Federația Romana de Baschet a avut loc tragerea la sorți pentru organizarea turneului FINAL 8 #CRBF (Cupa Romaniei la baschet feminin), care a fost adjudecat de clubul CSM CSU Constanța. Turneul Final se va disputa in perioada 9-11 martie 2024 și va programa urmatoarele sferturi de…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin va avea loc la Constanta, intre 9-11 martie, iar luni, FR Baschet a anuntat rezultatele tragerii la sorti.In sferturile de finala ale competitiei se vor duela Universitatea Cluj - CSM Constanta (meci 1), CSM Alexandria - CSM Targu Mures (2), CSM…

- Meciul dintre Universitatea Cluj-Napoca si CSM Constanta va fi capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet feminin, potrivit tragerii la sorti a turneului Final 8, desfasurata luni la sediul Federatiei Romane de Baschet.Turneul Final 8 va avea loc in perioada 9-11 martie, la…