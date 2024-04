Stiri pe aceeasi tema

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, campioana en titre, a fost invinsa acasa de FCC Baschet UAV Arad, cu scorul de 86-79 (20-23, 19-20, 17-14, 30-22), vineri seara, in primul meci din semifinalele Ligii Nationale de baschet feminin. Formatia aradeana a facut diferenta in ultimul sfert, castigat la opt puncte…

- Primul tur al play-off-ului din Liga Nationala de Baschet Feminin Getica 95 s-a incheiat dupa primele doua jocuri din serii, in toate cele patru sferturi de finala favoritele impunandu-se la general cu 2-0: CSM CSU Constanta – CSM Targu Mures: 94-51 si 85-56Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – Olimpia CSU Brasov:…

- Prima zi a turneului Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin a programat, la Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, sferturile de finala ale competitiei. Prima disputa a consemnat si surpriza acestei faze a competitiei: divizionara secunda CSM Alexandria s-a impus in fata lui CSM Targu Mures, grupare…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a realizat inca o victorie mare contra multiplei campioane a Romaniei, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, chiar pe terenul acesteia, si o elimina din drumul spre trofeul Cupei Romaniei, a carei detinatoare este formatia covasneana. Dupa succesul de la Constanta, din…

- Sambata, 2 martie, au avut loc ultimele meciuri ale sezonului regulat din Liga Naționala de Baschet Feminin. Etapa a 14-a din campionat s-a incheiat prin doua partide programate la Cluj, respectiv la București. Ziua a debutat cu o victorie a gazdelor și s-a incheiat cu una a oaspeților. U Cluj a incheiat…

- Primele doua clasate in Liga Nationala de baschet, la feminin, CSM Constanta vicecampioana editiei trecute si Sepsi SIC Sfantu Gheorghe campioana si detinatoarea Cupei Romaniei , se intalnesc astazi, 15 februarie 2024, de la ora 19.00, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, in cel mai…

- Campioana en-titre a Romaniei la baschet feminin ACS Sepsi SIC a organizat o conferința de presa vineri, 9 februarie 2024, la sediul primariei din Sfantu Gheorghe prin intermediul careia a criticat conduita Federației Romane de Baschet de a-și nerespecta propriile regulamente. La intrunirea cu presa…

- Meciul dintre Universitatea Cluj-Napoca si CSM Constanta va fi capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet feminin, potrivit tragerii la sorti a turneului Final 8, desfasurata luni la sediul Federatiei Romane de Baschet.Turneul Final 8 va avea loc in perioada 9-11 martie, la…