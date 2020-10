Criza Euthyrox: 400.000 de cutii urmează să ajungă în România O cantitate de 400.000 de cutii de Euthyrox urmeaza sa ajunga in Romania dupa ce in Monitorul Oficial a fost publicat un ordin al Ministerului Sanatații care prevede aprobarea prețului pentru importul acestui medicament. In ultimele noua luni ale anului, din cauza pandemiei de coronavirus, Euthyrox-ul a fost foarte greu de gasit in farmacii. Noul preț aprobat este mai mare decat cel anterior, dar va face posibila aducerea in țara a medicamentului. Conform HotNews.ro, prețul mic aprobat pana acum de autoritați, respectiv cel mai mic din UE, a facut ca medicamentul sa nu mai fie rentabil pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

