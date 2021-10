Stiri pe aceeasi tema

- Conducta de gaze Nord Stream 2 ar putea calma creșterea prețurilor gazelor la nivel european, a declarat vicepremierul rus. In prezent, conducta așteapta aprobarea autoritații de reglementare din Germania. Prețurile au crescut brusc ca raspuns la o redresare a cererii, in special din Asia, cu niveluri…

- Liderii Uniunii Europene nu au reușit sa se ințeleaga in legatura cu dezvoltarea unei forțe independente de aparare, in ciuda presiunilor facute de Franța, mai ales dupa criza submarinelor și tensiunile cu Statele Unite. Liderii care s-au intrunit marți in Slovenia s-au imparțit in statele estice, tematoare…

- Referindu-se la nivelul gazelor stocate in Europa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat: "Este posibil sa ajunga mai mult gaz de la Gazprom, care sa fie pompat in capacitatile de stocare? Este posibil. Gazprom este pregatit. Mai mult, compania a acoperit deja toate solicitarile…

- Principalul comandant al fortelor terestre ale SUA din Europa a afirmat joi la Vilnius ca Statele Unite si Lituania vor conlucra pentru a mentine pacea pe continent "indiferent cine, unde, ce desfasoara", dupa ce Belarus si Rusia au organizat manevre militare si au infiintat un centru de antrenament,…

- Ultima porțiune a gazoductului Nord Stream 2 a fost sudata la locul sau, însemnând ca cele doua secțiuni ale proiectului pot fi unite pentru a finaliza conducta de sub Marea Baltica, a anunțat luni Gazprom, potrivit Reuters.Gazoductul în valoare de 11 miliarde de dolari care…

- Președintele Vladimir Putin a respins duminica ideea de a trimite persoane evacuate din Afganistan în țarile din apropierea Rusiei, spunând ca nu dorește „militanți care vin ca refugiați sub acoperire”, scriu agențiile de presa rusești, citate de Reuters și metro.us. Putin a…

- Biden a propus candidatura lui Mark Brzezinski, feciorul vestitului politolog american Zbigniew Brzezinski, pentru funcția de ambasador al SUA in Polonia. Acest lucru ar deveni simbolic nu numai la Moscova, ci și in toate capitalele Europei de Est. Insa Varșovia refuza sa accepte diplomatul. Ce se intampla…

- In lumea politicii energetice germane, istoria se repeta. Cu doar cateva saptamani inainte de alegerile germane cruciale, cancelarul Angela Merkel, ignorand protestele puternice din Europa de Est, incheie acordul cu Rusia pentru gazoductul Nord Stream 2, care va consolida influența lui Vladimir Putin…