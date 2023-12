Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, le-a vorbit liberalilor despre un proiect de țara pentru Romania. El a explicat ca singura șansa reala a Romaniei sa se dezvolte la adevarata capacitate este o reindustrializare a țarii, in sectoarele cheie.”Am vazut și eu analizele de azi din The Economist. Sunt semnale…

- In condițiile in care, la nivel internațional, numarul de muncitori straini a fost marit in aproape toate țarile europene, pentru 2024, guvernul va suplimenta cu inca 40.000 actualul contingent de 100.000. Asta inseamna ca Romania se pregatește sa primeasca un total de 140.000 de muncitori straini,…

- Continental, producatorul german de componente auto care are operatiuni puternice in Romania, cu peste 19.000 de angajati, se pregateste sa anunte un plan major de restructurare la nivel global, care implica reducerea a peste 5.500 de locuri de munca, anunța Ziarul Financiar.Continental, unul dintre…

- Studiu Horvath – Lipsa personalului este menționata de companiile de producție (manufacturing) drept o bariera in calea creșterii business-ului. Aceasta provocare este deja o realitate pentru firmele din Romania, care se confrunta cu un deficit de ingineri, energeticieni și alți specialiști din industrie.…

- Romanii care emigreaza sunt in mod obișnuit tineri. Au un nivel de educație mai ridicat, iar populația ramasa in țara, care imbatranește an de an are de suferit ca urmare a acestui fenomen, unul dintre cele mai grave din intreaga lume, exodul de creiere. In ultimii 10-15 ani au emigrat mai mult de…

- 19.000 de refugiați din Ucraina sunt inregistrați ca fiind persoane in cautarea unui loc de munca, fiind incheiate 7.000 de contracte de munca pentru aceștia, a anunțat marți Ministerul Muncii, conform stiripesurse.ro. Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu s-a intalnit marți cu Pablo Zapata, reprezentantul…

- Vin informații ingrijoratoare de la delegația Fondului Monetar Internațional, care a analizat pachetul de masuri asumate de guvern in Parlament, pentru a crește veniturile la buget. Membrii delegației FMI s-au intalnit astazi cu parlamentarii din comisiile de Buget-Finanțe. Cei de la FMI au aratat care…

- Membrii comisiilor parlamentare de buget-finante s-au intalnit, marti, cu reprezentanti ai Fondului Monetar International, care se afla in Romania pentru analiza anuala a economiei romanesti. Deputatul USR Claudiu Nasui a mentionat ca echipa FMI a atras atentia asupra a doua mari probleme: cresterea…