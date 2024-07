Forța de muncă din Indonezia pentru HoReCa și nu doar Una dintre țarile cu o vasta experiența in domeniul turismului este Indonezia, o destinație care anual reușește sa atraga milioane de oameni din intreaga lume și a carei forța de munca experimentata este acum atractiva și pentru antreprenorii romani din HoReCa. ,,Vorbim despre o forța de munca premium, care asemenea celei din Filipine, vine cu un know-how net superior la capitolul serviciilor existente in prezent in industria HoReCa, de la noi din țara. Experiența țarii lor in turism este net superioara multor altor teritorii, iar standardele de lucru in consecința sunt ridicate. In momentul de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

