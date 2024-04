Stiri pe aceeasi tema

- Totuși, fostul președinte spune cu nu ar mai vota-o pentru inca un mandat in funtea Comisiei Europene pe Ursula vor der Leyen , apreciind ca aceasta a avut o activitate slaba, in special in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza HotNews.ro.„Rusia nu trebuie sa ajunga la gurile Dunarii”„Ucraina…

- Deficitul guvernamental in Uniunea Europeana a crescut usor anul trecut, de la 3,4% din PIB in 2022, pana la 3,5% din PIB in 2023, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai ridicat deficit guvernamental, potrivit cifrelor publicate luni de Eurostat.

- Exista diferențe semnificative in ceea ce privește nivelul de educație al populației din diferite țari. Datele furnizate de Eurostat și citate de Adevarul.ro ofera o perspectiva asupra acestor disparitați educaționale, evidențiind variații semnificative in ponderea persoanelor cu studii superioare și…

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- Europa ramane puternic dependenta de importurile de energie chiar si dupa criza energetica, arata o analiza realizata de Asociatia Energia Inteligenta (AEI), pe baza datelor Eurostat. Dependenta de Rusia a fost inlocuita cu dependenta de alte tari.

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…

- Pretul uleiului de masline in Uniunea Europeana era in ianuarie 2024 cu 50% mai ridicat decat in luna similara din 2023, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In ianuarie 2024, toate statele membre UE au raportat majorari anuale ale preturilor la uleiul de masline,…

- Pretul uleiului de masline in Uniunea Europeana era in ianuarie 2024 cu 50% mai ridicat decat in luna similara din 2023, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In ianuarie 2024, toate statele membre UE au raportat majorari anuale ale preturilor la uleiul de masline,…