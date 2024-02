Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…

- In timp ce rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie (de la 3,4% la 3,1%), in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata datele publicate, joi, de Eurostat, potrivit…

- Primii, dar din coada. Romania se afla pe ultimul loc in topul țarilor europene unde internetul este folosit in scop didactic. Este vorba, mai exact, despre materiale și cursuri online de pregatire și perfecționare, pe care romanii nu le acceseaza mai deloc. Concret, aproape o treime dintre utilizatorii…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro si Uniunea Europeana a crescut in decembrie, comparativ cu noiembrie, iar Romania se numara printre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.In decembrie,…

- Mihai Enache, președintele filialei București a partidului extremist AUR, critica introducerea sistemului e-Factura al ANAF, obligatoriu de la 1 ianuarie pentru toate firmele care opereaza in Romania. ”State cu economii avansate precum Statele Unite, Germania și Franța, nu au ajuns in aceasta etapa,…

- Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au scazut in luna noiembrie, insa Romania se numara printre statele membre cu cea mai puternica crestere a vanzarilor, arata datele Eurostat.

- Populația Romaniei este pe ultimul loc in Uniunea Europeana, in 2023, in privința ponderii persoanelor care au competențe digitale de baza, dar și a celor care folosesc internetul in activitațile de invațare, potrivit datelor publicate in decembrie de Eurostat.

- Anul acesta, 56 din populatia UE cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani avea cel putin competente digitale de baza, cea mai scazuta pondere fiind in Romania 28 , Bulgaria 36 si Polonia 44 , arata datele publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica Eurostat , potrivit Agerpres.In 2023, cea…