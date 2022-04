Stiri pe aceeasi tema

- Jorge și soția lui au trecut prin momente dificile, asta dupa ce artistul și-a inșelat frumoasa soție. Cei doi au impreuna opt ani de casnicie, iar incidentul a avut loc inainte ca aceștia sa se casatoreasca. Iata cum s-a intamplat totul!

- Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan și a fostului baschetbalist, Tiberiu Dumitrescu, a vorbit in exclusivitate la Xtra Night Show despre sacrificiile pe care le-a facut in cariera, dar și despre cat de greu i-a fost sa se mute in America. Iata cine a fost alaturi sportivei!

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu au vorbit despre nunta intr-un interviu pentru Xtra Night Show. Asistenta de la Neatza și partenerul au dat primele declarații impreuna despre relația lor și planurile serioase de viitor pe care le au.

- Feli Donose, in varsta de 35 de ani, a devenit cunoscuta la „Vocea Romaniei” in 2012, unde a facut parte din echipa lui Smiley. Inca de la inceput, artista a fost ajutata și indrumata de antrenorul ei, intre cei doi legandu-se o frumoasa prietenie.Feli a explicat ce fel de relație are cu Smiley. „Eu…

- Larisa Dragulescu și-a impacat destul de repede soțul aflat in Germania dupa ce s-a zvonit ca ar fi avut o relație in trecut cu Denis Alibec, astfel ca a facut dezvaluiri la care nimeni nu se aștepta, chiar in direct la Xtra Night Show. Mai exact, fosta soție a lui Marian Dragulescu iși dorește sa devina…