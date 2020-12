Stiri pe aceeasi tema

- Infractorii au devenit tot mai soficticati in folosirea criptomonedelor in spalarea de bani, sute de milioane de dolari trecand in 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor sa le ascunda urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic,…

- Cel putin 13% din toate castigurile ilicite in bitcoin au trecut in 2020 prin portofele electronice private, ceea ce face mai dificila urmarirea tranzactiilor cu criptomonede, in crestere de la 2% in 2019, arata studiul. In timp ce tranzactiile cu criptomonede au loc sub pseudonim, acestea sunt inregistrate…

- Deși topurile cu cele mai folosite și vulnerabile parole din lume sunt lansate anual de peste un deceniu, mulți nu iși schimba combinațiile pe care le folosesc frecvent. Din pacate, o parola ușor de reținut e și ușor de spart de hackeri.

- Infractorii devin din ce in ce mai sofisticați in utilizarea criptomonedelor pentru spalarea banilor. Anul trecut, au curs sute de milioane de dolari din fonduri murdare prin portofele digitale care permit utilizatorilor sa-și ascunda urmele, potrivit Elliptic, furnizorul de soluții de conformitate…

- Grupul responsabil de atac, Black Shadow, a cerut 50 de monede Bitcoin (950.000 de dolari). Pentru ca nu a primit banii, a inceput sa publice date sensibile și a dezvaluit o parte din conținutul negocierilor purtate cu responsabilii companiei.Infractorii cibernetici au publicat vineri date sensibile,…

- Bitcoin a ajuns aproape de maximul inregistrat in urma cu trei ani si a atins pentru scurt timp pragul de 19.000 de dolari, scrie Reuters, potrivit Mediafax. Valoarea maxima pe care a atins-o criptomoneda este de 19.666 de dolari spre sfarsitul lui 2017. Bitcoin-ul a crescut cu 40% in noiembrie…

- ”Judecatoarele Simona Trestian și Liana Cociș de la Tribunalul Cluj au emis o decizie fara precedent pentru instanțele din Romania. Este vorba despre procesul in care Deak Adrian Andrei, fiul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Capitalei invita oamenii de afaceri din Chisinau să se implice in dezvoltarea orasului in cadrul parteneriatelor publice private. Apelul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa, organizata de reprezentantii Primariei și ai fracțiunilor Consiliului Municipal.