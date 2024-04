Care e deosebirea dintre criptomonede si monedele fiduciare Exista mai multe deosebiri… In lumea financiara contemporana, exista doua categorii principale de valute: criptomonede și monede fiduciare. Criptomonedele sunt valute digitale care nu sunt emise sau controlate de nicio autoritate centrala, ci se bazeaza pe o rețea descentralizata de participanți care valideaza și inregistreaza tranzacțiile intr-un registru public numit blockchain. Criptomonedele folosesc criptografia pentru a asigura securitatea și integritatea tranzacțiilor și pentru a crea noi unitați de valuta prin intermediul unui proces numit minare. Exemple de criptomonede populare sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor informații recente publicate de Bloomberg, se preconizeaza ca Hong Kong va aproba lansarea ETF-urilor pentru Bitcoin și Ethereum luni, 15 aprilie. Surse apropiate situației au indicat ca o filiala internaționala a Harvest Fund Management Co., o companie chineza de administrare a investițiilor,…

- Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…

- Bitcoin a atins marti un nivel record, cea mai valoroasa criptomoneda din lume ajungand un maxim de 69.202 dolari si depasind varful istoric din noiembrie 2021, care erade 68.999,99 dolari, relateaza Reuters. Interesul a fost alimentat de investitorii care au dat bani pe produse cripto tranzactionate…

- Operatorul bursier german Deutsche Boerse a anuntat marti lansarea unei platforme reglementate in vederea tranzactionarii criptomonedelor pentru investitorii institutionali, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Compania informase anul trecut in legatura cu aceste planuri iar in februarie a obtinut…

- In ciuda acestei creșteri, Bitcoin ramane caracterizat de volatilitate, ceea ce poate influența strategiile de investiții și stabilitatea pieței financiare. The post CREȘTEREA SPECTACULOASA A CRIPTOMONEDELOR Bitcoin atinge un nou maxim: peste 64.000 de dolari in cursul zilei de luni first appeared on…

- Tranzacțiile rezidențiale din județul Ilfov au crescut cu 6% in 2023, comparativ cu anul precedent, in vreme ce, in București, nivelul acestora a scazut cu 17% in aceeași perioada, se arata intr-o analiza a companiei de servicii imobiliare iO Partners. Tranzacțiile din București au scazutDaca…

- Monedele de la marginea zonei euro au profitat de scaderea aversiunii fața de risc și s-au apreciat fața de euro. Amplitudinea aprecierii leului a fost mult mai mica decat cea a altor valute din regiune, insa moneda naționala ramane cea mai stabila din regiune. Cursul euro a coborat miercuri de la 4,9769…

- Dupa cateva saptamani agitate pentru cripto ca urmare a aprobarii ETF-urilor Bitcoin de tip spot, piețele s-au liniștit. Volumele zilnice ale ETF-urilor de tip spot au scazut saptamana trecuta fața de saptamana precedenta. Media zilnica pentru saptamana trecuta a fost de 1,53 miliarde de dolari, in…