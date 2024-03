Stiri pe aceeasi tema

- Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…

- Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…

- Scenariul vanturat de partidele romanești privind demisia președintelui Klaus Iohannis pentru a merge la Consiliul European s-a pulverizat. Presedintele Consiliului European, Charles Michel , a anuntat vineri ca renunta sa ia parte la alegerile pentru Parlamentul European prevazute sa aiba loc inceputul…

- Comisia saluta acordul politic referitor la primul regulament privind combaterea spalarii banilor și la noua directiva privind combaterea spalarii banilor. Comisia saluta acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament…

- Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Masuri pentru combaterea spalarii banilor Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au convenit joi sa limiteze…

- Uniunea Europeana a ajuns joi la un acord provizoriu privind imbunatatirea modului in care autoritatile nationale colaboreaza pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto, transmite Reuters.Reprezentantii statelor membre UE si ai Parlamentului European au incheiat un acord menit sa…

- Copresedintii REPER, Dragos Pislaru si Ramona Strugariu, anunta joi incheierea negocierilor in Parlamentul European de la Strasbourg a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismului. In ceea ce priveste infiintarea Agentiei europene pentru combaterea…

- Firmele cripto din UE sunt acum supuse indrumarilor din partea organului de supraveghere bancara in „lupta sa impotriva criminalitații financiare”. Liniile directoare ale Uniunii Europene privind combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului au fost extinse la companiile cripto europene in…