- Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…

- Noile norme obliga autoritatile nationale sa raspunda fara intarziere cererilor din partea unei alte tari din UE si in termen de cel mult doua luni de la colectarea informatiilor necesare.In plus, la cererea statului membru in care a avut loc incalcarea, tara de resedinta a autorului neregulii poate…

- Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…

- Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…

- Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…

- Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…

