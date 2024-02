Să fie anul revenirii criptomonedelor? Bitcoin pare resuscitat Anul 2024 a inceput cu o creștere a prețului primei monede virtuale, Bitcoin, dupa scaderile substanțiale din 2022 și din 2023. Specialiști s-au grabit sa anunțe ca 2024 va fi anul Bitcoin. Bitcoin, creștere exploziva Moneda Bitcoin a marca o creștere exploziva in prima luna a acestui an, revenind la nivelurile de dinaintea prabușirii din 2022. Unii analiști considera deja ca 2024 va fi ”anul Bitcoin”, o veste buna pentru mulți romani, in condițiile in care numarul investitorilor locali in moneda virtuala este estimat la circa 500.000 de persoane, scrie www.studiifinanciare.ro De ce a crescut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

