Stiri pe aceeasi tema

- Rabla Clasic și Rabla Plus 2024: Schimbari majore pentru programe anul acesta. Cu cat scade valoarea unui ecotichet Rabla Clasic și Rabla Plus 2024: Schimbari majore pentru programe anul acesta. Cu cat scade valoarea unui ecotichet Schimbari importante pentru Programele Rabla Clasic și Rabla Plus in…

- Anul 2024 a inceput cu o creștere a prețului primei monede virtuale, Bitcoin, dupa scaderile substanțiale din 2022 și din 2023. Specialiști s-au grabit sa anunțe ca 2024 va fi anul Bitcoin. Bitcoin, creștere exploziva Moneda Bitcoin a marca o creștere exploziva in prima luna a acestui an, revenind…

- Anul 2024 a inceput cu o creștere a prețului primei monede virtuale, Bitcoin, dupa scaderile substanțiale din 2022 și din 2023. Unii specialiști s-au grabit sa anunțe ca 2024 va fi anul Bitcoin. Moneda Bitcoin a marca o creștere exploziva in prima luna a acestui an, revenind la nivelurile de dinaintea…

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca aceasta este o solutie pentru deficitul fortei de munca. “O alta prioritate, dupa discutiile din ultimele saptamani cu reprezentantii tuturor marilor investitori, atat romani, cat si straini, este sa gasim solutii pentru deficitul…

- Noile investitii ar creste de peste doua ori planului de investitii al Volkswagen in Brazilia pentru perioada 2022-2028, la 16 miliarde de reali, si ii vor permite sa produca inca patru modele, fata de planurile anterioare, inclusiv primii hibrizi fabricati in Brazilia, un model 100% electric si un…

- ”Posta Romana, liderul serviciilor postale din Romania, demareaza procedura de achizitie pentru un sistem de planificare a resurselor intreprinderii (ERP). Aceasta miscare strategica marcheaza inca un pas semnificativ in evolutia digitala a Companiei, reprezentand un angajament ferm pentru imbunatatirea…

- Programul ” Casa Verde Fotovoltaice ” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Asa cum…

- Asociația Energia Inteligenta solicita dezvoltarea de urgența a unei Strategii Post Plafonare a Prețului, pentru a se evita creșterea prețului gazelor in facturile romanilor, dupa perioada de plafonare. Protejarea consumatorilor de gaze naturale in anul 2022 a determinat aprobarea in Romania a unei…