Anul 2024 a inceput cu o creștere a prețului primei monede virtuale, Bitcoin, dupa scaderile substanțiale din 2022 și din 2023. Unii specialiști s-au grabit sa anunțe ca 2024 va fi anul Bitcoin. Moneda Bitcoin a marca o creștere exploziva in prima luna a acestui an, revenind la nivelurile de dinaintea prabușirii din 2022 și chiar depașind aceste cotații. Unii analiști considera deja ca 2024 va fi ”anul Bitcoin”, o veste buna pentru mulți romani, in condițiile in care numarul investitorilor locali in moneda virtuala este estimat la circa 500.000 de persoane, scrie www.studiifinanciare.ro Printre…