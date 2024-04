Stiri pe aceeasi tema

- Exista mai multe deosebiri… In lumea financiara contemporana, exista doua categorii principale de valute: criptomonede și monede fiduciare. Criptomonedele sunt valute digitale care nu sunt emise sau controlate de nicio autoritate centrala, ci se bazeaza pe o rețea descentralizata de participanți care…

- Binance Research prezinta tendintele lunii in cripto, iar februarie 2024 a fost o luna excepțional de puternica pentru criptomonede, cu o creștere de 40% a capitalizarii totale de piața. Lansarea ETF-urilor cu Bitcoin spot in SUA, in ianuarie, a fost un succes pana acum, continuand sa atraga capital…

- Bitcoin a atins marti un nivel record, cea mai valoroasa criptomoneda din lume ajungand un maxim de 69.202 dolari si depasind varful istoric din noiembrie 2021, care erade 68.999,99 dolari, relateaza Reuters.

- In ciuda acestei creșteri, Bitcoin ramane caracterizat de volatilitate, ceea ce poate influența strategiile de investiții și stabilitatea pieței financiare. The post CREȘTEREA SPECTACULOASA A CRIPTOMONEDELOR Bitcoin atinge un nou maxim: peste 64.000 de dolari in cursul zilei de luni first appeared on…

- Anul 2024 a inceput cu o creștere a prețului primei monede virtuale, Bitcoin, dupa scaderile substanțiale din 2022 și din 2023. Specialiști s-au grabit sa anunțe ca 2024 va fi anul Bitcoin. Bitcoin, creștere exploziva Moneda Bitcoin a marca o creștere exploziva in prima luna a acestui an, revenind…

- Bitcoin a atins nivelul de 50.000 de dolari pe unitate pentru prima data in mai bine de doi ani, cea mai valoroasa criptomoneda din lume fiind sustinuta de asteptarile privind reducerea ratei dobanzii la sfarsitul acestui an si de aprobarea de luna trecuta a autoritatilor de reglementare pentru fonduri…

