Crevedia. 26 de pompieri, răniți după o a doua explozie la stația GPL O explozie a avut loc, sambata, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. A doua explozie a avut loc in timp ce pompierii interveneau de la distanța. Chiar și așa, 26 de salvatori au fost raniți, insa niciunul nu este in stare grava. Primele informatii arata ca sunt cinci persoane ranite. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este blocat complet. A fost activat Planul Rosu de Interventie si a fost emis mesaj Ro-Alert. Populatia a fost evacuata pe o raza de 300 de metri. Efectivele de interventie au fost suplimentate. Ministrul Sanatatii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc, sambata, la o stație GPL din Crevedia, pe DN1A. Cel puțin o persoana a murit și alte șapte sunt ranite, dintre care patru intubate, a anunțat Ministerul Sanatații. La fața locului au fost trimise un elicopter SMURD și zeci de ambulanțe, iar pompierii incearca sa stinga flacarile.…

- Liderul AUR, George Simion, anunța pentru maine, 17 august, incepand cu ora 11.00, un protest in fața Ministerului Sanatații fața de vaccinarea obligatorie.„Maine suntem la protest in București”, scrie George Simion pe Facebook. „Iesim in strada impotriva vaccinarii obligatorii si pentru apararea…

- ”Este inacceptabil ca la Spitalul Municipal din Urziceni, aflat in subordinea Primariei din oraș, s-a intamplat un eveniment de o gravitate deosebita, deoarece o femeie gravida nu a fost asistata și supravegheata de personalul spitalului și a nascut in spațiul exterior Compartimentului de Primiri Urgențe. In…

- Instituția condusa de Alexandru Rafila a transmis luni, 31 iulie, ca ceea ce s-a petrecut la Urziceni este „un incident inacceptabil” și a precizat ca, deși spitalul are secție de ginecologie, „medicul chirurg trebuia sa coordoneze” asistența medicala in absența unui medic de garda specializat, iar…

- Ministerul Sanatații nu are echipe specializare care sa verifice aparatele electrice, iar in multe cazuri aparatele sunt vechi, transmite ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.„Ministerul Sanatații nu are echipe specializare care sa verifice aparatele electrice. Sunt multe situațiile unde aparatele…

- Deputatul PSD de București, Alexandru Rafila, are zilele numarate la șefia Ministerului Sanatații și deja inceputul noii sesiuni parlamentare din septembrie nu-l va mai gasi pe aceasta funcție. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ajuns deputat PSD de București ca urmare a susținerii cuplului Florin…

- Cadrele medicale de la spitalele de urgența Floreasca și Gerota, care au evaluat persoanele aduse de la cele trei azile din Ilfov, au declarat pentru ziarul Libertatea ca a fost pentru prima data cand s-au confruntat cu astfel de cazuri de infometare și neglijența.Potrivit sursei citate, din cele…

- "Alexandru Rafila, este de negasit, nu vrea sa rezolve aceasta problema, deși in trecut au mai fost astfel de situații și s-au creat locuri suplimentare. Unul dintre secretarii de stat le-a explicat medicilor ca nicio fapta buna nu scapa nepedepsita. Vrem sa cerem sa discutam cu ministrul Sanatații…