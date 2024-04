Un nou spital va fi construit in Sectorul 4 al Capitalei. Administrația condusa de Daniel Baluța a obținut o finanțare de peste 70 de milioane de euro prin PNRR pentru a inființa un Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei. Noua unitate medicala va fi ridicata pe terenul pe care a funcționat in trecut Pavilionul Zerlendi. Pe Calea Șerban 189, utilajele au inceput deja demolarea cladirilor vechi de peste 130 de ani ale fostului Pavilion Zerlendi, unitate ce a aparținut in trecut Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București. Starea deplorabila in care aceste…