80% dintre bebelușii cu malformații sunt operați în țară, anunță ministrul Sănătății 80% dintre bebelușii veniți pe lume cu malformații sunt operați in țara noastra, adica același procent de copii care, in urma zece ani, erau transportați pentru intervenții chirurgicale in strainatate, a anunțat ministrul Rafila. Ministrul Sanatații a precizat ca ”se lucreaza la dezvoltarea unor centre in toata țara”, intrucat cel de la Targu Mureș ”cunoscut in mod traditional, (…) era total insuficient din punct de vedere al numarului de cazuri pe care putea sa le rezolve”. La acest centru, potrivit ministrului Sanatații, se adauga Spitalul ”Marie Curie” din București, dar și de la Timișoara,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

