Incetinirea brusca a imprumuturilor bancare din zona euro s-a stabilizat in octombrie, dupa o reluare a fluxurilor lunare de credite ipotecare, potrivit datelor Bancii Centrale Europene. Imprumuturile ipotecare nete au crescut luna trecuta cu 12 miliarde de euro, cea mai mare creștere lunara din ultimul an, in mare parte datorita unui salt al imprumuturilor pentru […] The post Creșterea costului de imprumut a secatuit creditarea? first appeared on Ziarul National .