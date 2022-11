Creştere de 15% a acţiunilor Uber, susţinută de veniturile peste aşteptări şi previziunile solide Compania a raportat o pierdere pe actiune de 61 de centi, peste cea de 22 de centi asteptata de analisti, potrivit datelor firmei Refinitiv. Veniturile de 8,34 miliarde dolari sunt peste asteptarile analistilor, de8,12 miliarde de dolari Uber a raportat o pierdere neta de 1,2 miliarde de dolari pentru trimestrul trei, din care 512 de milioane de dolari au fost atribuite reevaluarii investitiilor de capital ale Uber, potrivit unui comunicat al companiei. Veniturile au crescut cu 72% de la an la an. CEO-ul Dara Khosrowshahi a spus intr-un comunicat ca Uber a oferit ”un trimestru puternic”, beneficiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

