Cresc salariile! 3.000 de lei minim de la 1 ianuarie 2023

- Executivul a aprobat in sedinta de joi Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede ca nivelul acestuia sa fie majorat la 3.000 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, fata de 2.550 lei in prezent. Conform unui comunicat al Ministerului Muncii…

