- Cozi de masini s-au format in mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ungaria si Bulgaria, atat la iesirea, cat si la intrarea in Romania, unde se asteapta si doua ore. Cel mai aglomerat punct de trecere a frontierei este Nadlac II. Potrivit datelor furnizate, sambata, de Politia de Frontiera, citate…

- Suntem in plin sezon estival, iar in ultimele 24 de ore s a inregistrat un trafic crescut in punctele de trecere a frontierei, in special la granita cu Ungaria si Bulgaria, atat pe sensul de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara. In acest sens, au fost dispuse masurile aflate in competenta institutiei…

- Punctul de trecere a frontierei de stat Sculeni, aglomerat pe sensul de ieșire din Moldova. Anunțul a fost facut de serviciul de presa al poliției de frontiera pe canalul de telegram. Potrivit surse, se menține un flux majorat și continuu in acest punct de trecere, se circula pe trei artere de control.…

- La aceasta ora in PTF Sculeni se atesta flux majorat de autovehicule, anunța Poliția de Frontiera.In ultimele 24 de ore, cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fostPTF Leușeni – 12 583 traversari persoane;PTF Aeroportul Chișinau – 9 775 traversari persoane;PTF

- Poliția de Frontiera anunța astazi, 20 iunie, ca pe podul de peste riul Prut ce leaga punctele de trecere a frontierei Leușeni și Albița (Romania) se desfașoara lucrari de reparație. Astfel, pe acest pod este accesibila doar o singura banda de circulație. {{622633}}Totodata, IGPF amintește ca și in…

- Incepind cu 14 iunie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a instalat la punctul de trecere a frontierei Leușeni, platforme de odihna și recreere destinate conducatorilor autocamioanelor care se afla in coloane de așteptare pentru perfectarea procedurilor de trecere a frontierei. Decizia…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a instalat la punctul de trecere a frontierei Leușeni, platforme de odihna și recreere destinate șoferilor de camioane care se afla in coloane de așteptare pentru perfectarea procedurilor de trecere a frontierei.

- Au demarat lucrarile de construcție la punctul de trecere a frontierei Sculeni. In acest sens, Poliția de Frontiera intervine cu solicitarea catre calatori sa opteze, din timp, și pentru alte puncte de trecere a frontierei cu Romania.