Stiri pe aceeasi tema

- Un rus, fost mercenar Wagner, a fost identificat in fluxul de calatori, la Chisinau, informeaza Politia de Frontiera din Republica Moldova. Barbatul a sustinut ca isi viziteaza un prieten din regiunea transnistreana. ”In Aeroportul International Chisinau, ca urmare a masurilor intreprinse pe linie de…

- Barbații acuzau stari de rau si intrasera in hipotermie. VIDEO Camionul care a atras atentia politistilor s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei de la Giurgiu, marti dimineata, in jurul orei 4:00. La volanul autovehiculului se afla un cetatean turc, in varsta de 26 de ani, care a declarat…

- Un barbat de 42 de ani, din municipiul Bacau, urmarit la nivel internațional, a fost depistat de polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei din cadrul Aeroportului Internațional „George Enescu”, la Terminalul Sosiri. Polițiștii de la Frontiera și-au sesizat imediat colegii, iar cazul a fost preluat…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit intr-un TIR condus de un cetatean turc aproape 200.000 de pachete de țigari și peste 15.000 de produse de parfumerie contrafacute, cu o valoare totala de peste 11 milioane de lei, a anunțat joi, 22 februarie, Poliția de Frontiera.„La data de 20.02.2024,…

- Reprezentantii Garzii de Coasta au anuntat, luni, ca la sfarsitul saptamanii trecute, politistii din sectorul Politiei de Frontiera Baneasa au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale, in urma informatiilor furnizate de autoritatea de frontiera din Bulgaria. “Astfel, utilizand…

- Un cetatean bulgar, in varsta de 35 de ani, este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, intr-un autocamion ce transporta bunuri in regim de coletarie, peste 1.400 de flacoane de parfumuri contrafacute, in valoare de circa 365.000…

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Petea au depistat la intrarea in țara un autoturism cautat de autoritațile italiene. Șoferul – un tana de 26 de ani din Bistrița-Nasaud – este cercetat pentru tainuire. Ieri, in jurul orei 10.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 145 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci mijloace de transport. Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…