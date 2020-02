Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din domeniul sanatatii din statul Washington au declarat, sambata, ca un pacient infectat cu coronavirus a decedat, relateaza NBC, potrivit Mediafax. In SUA sunt confirmate 66 de cazuri de coronavirus.Primul deces provocat de coronavirus in Statele Unite a fost confirmat, sambata,…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Donald Trump, cu ochii atintiti pe alegerile prezidentiale din noiembrie, a participat la Washington la marele miting anual al activistilor impotriva avortului, denuntand pozitiile „radicale“ ale adversarilor sai democrati in acest subiect foarte dezbinator in Statele Unite, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump i-a invitat la Washington pe premierul israelian Benjamin Netanyahu si pe rivalul in alegeri al acestuia Benny Gantz, saptamana viitoare, pentru a discuta despre planul pentru pace in Orientul Mijlociu al Casei Albe, a declarat joi vicepresedintele american Mike…

- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- Sprijinul pentru presedintele american Donald Trump ramane in mare parte negativ in intreaga lume, desi Statele Unite pastreaza o imagine buna pe plan international, constata un nou sondaj al unui centru de cercetare american, citat miercuri de DPA si France Presse. Sondajul realizat de…

- Statele Unite vor riposta rapid,"poate intr-o maniera disproportionata", daca Iranul loveste orice tinta sau persoana americana, a anuntat duminica, pe Twitter, presedintele Donald Trump, informeaza Reuters. "Aceste postari media vor servi drept notificare catre Congresul Statelor Unite;…