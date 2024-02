Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump are motive sa radieze de fericire! Fostul președinte american a reușit sa caștige alegerile primare republicane din statul Carolina de Sud, SUA. El și-a consolidat poziția in cursa pentru nominalizarea partidului in alegerile prezidențiale viitoare.

- Fostul președinte american Donald Trump a comentat declarația șefului Kremlinului, Vladimir Putin, potrivit careia i-ar placea ca Joe Biden sa ciștige alegerile prezidențiale din SUA. Acest lucru l-a spus Trump la un miting in Carolina de Sud, relateaza "Adevarul european" cu referire la Newsweek. Potrivit…

- Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca omologul sau american Joe Biden este mai "previzibil" pentru Moscova decat rivalul sau Donald Trump, dar ca Rusia este pregatita sa "lucreze" cu oricine ar castiga alegerile prezidentiale din SUA, potrivit AFP. Intrebat de un jurnalist care presedinte ar fi…

- Fostul presedinte american Donald Trump, care cauta sa se intoarca la Casa Alba si curteaza votul clasei muncitoare, s-a intalnit miercuri la Washington cu liderii unuia dintre cele mai mari sindicate din Statele Unite, relateaza AFP, citat de Agerpres.Discutand cu reprezentantii Teamsters, republicanul…

- ”Cea mai buna aparare, daca asa vrem sa privim lucrurile, este atacul”, a spus Lagarde la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca raspuns la comentariile despre perspectivele pentru Europa dupa viitoarele alegeri din SUA.”Pentru a ataca corect, trebuie sa fii puternic acasa. A fi puternic inseamna…

- Cu un discurs dur și avertizand asupra riscului declanșarii unui al Treilea Razboi Mondial, Donald Trump se mai autoproclama și dictator. Trump privește cu ingrijorare viitorul Americii, aducand acuzații grave la adresa actualului președinte, Joe Biden, pe care l-a catalogat drept cel mai „rau” lider…

- Decizie fara precedent in Statele Unite! Donald Trump a fost eliminat de pe buletinul de vot din Colorado pentru alegerile prezidentiale de anul viitor. Curtea Suprema din acest stat a stabilit ca republicanul a incitat si a participat la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Masura vine…