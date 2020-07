Stiri pe aceeasi tema

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite ale Americii a identificat trei noi simptome ale infectarii cu coronavirus: nasul care curge sau e congestionat, greata si diareea. Acestea pot aparea intre doua si 14 zile de la infectare. Prima lista oficiala de simptome ale COVID-19…

- Trei noi simptome ale infectarii cu noul coronavirus au fost recunoscute de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, scrie Digi24.Pe lista oficiala, care cuprindea opt poziții, au fost adaugate nasul curgator ori congestionat, greața și diareea. Specialiștii…

- Trei noi simptome ale infectarii cu noul coronavirus au fost recunoscute de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, informeaza digi24.ro.Pe lista oficiala, care cuprindea opt poziții, au fost adaugate nasul curgator ori congestionat, greața și diareea.

- Autoritațile din New Mexico au anunțat ca „toate cele șapte persoane ar fi baut dezinfectant de maini care conținea metanol". Cazurile sunt legate de alcoolism, au precizat autoritațile. Primele cazuri au inceput sa apara in mai și au fost raportate și altele in aceeași luna. Autoritațile…

- Cel puțin 20 de milioane de persoane din Statele Unite ale Americii ar putea fi deja infectate cu COVID-19, potrivit ultimelor estimari ale oficialilor din domeniul sanatații, scrie BBC. Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor informeaza ca numarul real de cazuri este de aproximativ 10 ori mai…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Letonia a afirmat ca niciunul dintre testele pentru COVID-19 efectuate in ultimele 24 de ore nu a iesit pozitiv. Cu toate acestea, un pacient in varsta infectat cu coronavirus a decedat, ridicand la 17 numarul total de decese legate de COVID-19 in Letonia.…

- Oamenii de știința au descoperit ritmul agresiv in care noul coronavirus se poate raspindi in birourile de tip open space, pe baza datelor de la un focar dintr-un call center din Coreea de Sud. Studiul, realizat de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Coreea de Sud, s-a axat pe un…

- Presedintele Guatemalei Alejandro Giammattei a declarat vineri ca un mare numar de migranti aflati la bordul unui zbor de deportare spre Guatemala din Statele Unite la inceputul acestei saptamani au noul coronavirus, adaugand ca autoritatile americane au confirmat o duzina de infectii, relateaza…