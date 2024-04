Suflete vândute. Copil din Gorj cumpărat de un cetățean german Un copil din Gorj a fost vandut. Acesta are șase ani și a fost scos din țara de un cetațean german cu procura falsa. Procurorilor DIICOT au deschis o ancheta. Vor sa afle ce acte au fost folosite pentru aceasta tranzacție și cu implicarea caror funcționari avand in vedere faptul ca ar fi vorba despre o procura falsa. Cum au aflat autoritațile Autoritatile au aflat de aceasta tranzactie in momentul in care pe adresa Directiei de Protectie a Copilului din Gorj a aparut o sesizare in care se solicita sa se verifice daca minorul se afla la domiciliu. La inceputul acestei luni, echipele de la DGASPC… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

