Stiri pe aceeasi tema

- Regiunile centrale din China reprezinta o importanta sursa de producție cerealiera, energetica și de materii prime, de fabricație a instalațiilor moderne și hightech, dar și un nod cheie de transporturi, ocupand un loc esențial in construcția țarii, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, aflat…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a vizitat luni orasul Changsha din provincia Hunan. El a fost la Institutul Pedagogic Nr. 1 din Hunan, unde a discutat despre activitatea didactica și valorificarea resurselor educaționale privind istoria Partidului Comunist Chinez (PCC). Fondata in anul 1161, in 1949…

- Oamenii de știința confirma ca acum sunt peste un miliard de oameni obezi, in lume, scrie Science Alert . Iar, in urmatorii zece ani, obezitatea in randul adulților va crește cu peste 60%, iar obezitatea infantila va crește cu peste 100%, fața de anul 2020 . Cauza nu este legata de cantitatea de mancare,…

- Cea de-a 10-a ediție a Conferinței Parților (COP) Convenției-cadru pentru controlul tutunului (FCTC) are loc in Panama in perioada 5-10 februarie 2024, aducand atenția globala asupra problemelor legate de controlul tutunului. Evenimentul organizat de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) evalueaza…

- Boala X ar putea fi de 20 de ori mai mortala decat Covid-19, avertizeaza OMS care afirma ca ”o viitoare pandemie este doar o chestiune de timp”. Cu o rata de mortalitate de 20 de ori mai mare decat cea a Covid-19 si fara un vaccin, Boala X ar putea ingenunchea rapid omenirea. Putini ar ramane neatinsi…

- OMS trage un semnal de alarma in legatura cu o noua boala care poate face ravagii. Conform experților, e mult mai periculoasa decat COVID. Boala X este cea care ar putea genera haos la nivel mondial. Are o rata de mortalitate de 20 de ori mai mare decat cea de la COVID. Putini ar ramane neatinsi de…

- Gala Festivalului Primaverii 2024 realizata de China Media Group (CMG), programata in ajunul Noului An chinezesc, se va desfașura in cinci locații: Shenyang – provincia Liaoning, Changsha – provincia Hunan, Xi’an – provincia Shaanxi, Kashgar – Regiunea Autonoma Xinjiang Uigura și in capitala Beijing.…

- Contra Acinetobacter baumannii, una dintre cele mai periculoase și rezistente bacterii la majoritatea antibioticelor, a fost descoperit un nou tip de antibiotic, transmite CNN . Cercetatorii de la Universitatea Harvard și Compania Hoffmann-La Roche susțin ca zosurabalin, noul antibiotic, poate elimina…