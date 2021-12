Organizația Mondiala a Sanatații s-a poziționat impotriva folosirii plasmei de la persoane covalescente in tratarea cazurilor de Covid-19, indiferent daca sunt severe sau grave. Cercetarile arata ca plasma convalescenta nu marește probabilitatea de supraviețuire și nu scade nevoia de a se interveni cu aparate de ventilație, transmit agențiile de presa. Avertismentul a fost formulat de un grup de experti ai OMS, insarcinat cu emiterea de orientari pentru sistemele sanitare ale tarilor, iar concluziile vor fi publicate in revista BMJ la care publicul are acces deschis. Grupul de experti a evaluat…