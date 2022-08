Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ”lupte feroce”, in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…

- Rusia planuiește sa schimbe conducerea politica din Ucraina, al carei popor merita ”ceva mai bun”, a afirmat duminica, de la Cairo, ministrul rus de externe Serghei Lavrov, contrar declaratiilor precedente, potrivit DPA, citata de Agerpres . ”Cu siguranta, vom ajuta poporul ucrainean sa se elibereze…

- Sancțiunile impuse Moscovei ii reduc treptat capacitatea de razboi, erodandu-i abilitațile logistice și tehnice. Rusia este conștienta de acest lucru și de aceea face eforturi pentru a avansa pe frontul din estul Ucrainei, scriu trei experți in economie intr-o analiza pentru revista Foreign Policy .…

- Muncitorii ar urma sa ajute la reconstrucția de dupa razboi a republicilor populare autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, decizie care ar reprezenta o provocare pentru sanctiunile internationale impotriva programului de arme nucleare al Coreei de Nord, relateaza The Guardian . Ambasadorul…

- UE mai pregatește niște sancțiuni pentru Rusia. Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters,…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…

- Andrei Guruliov, inca o marioneta a lui Putin, sugereaza ca Rusia ar trebui sa amenințe SUA cu rachete supersonice pentru a grabi Occidentul sa accepte condițiile Moscovei legate de Ucraina. Andrei Guruliov, un membru al Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus, n. red.), a declarat ca Moscova…

- Biserica Ortodoxa Ucraineana, subordonata pana in prezent Patriarhiei Ruse, a anuntat vineri desprinderea de aceasta dupa ce Rusia a invadat Ucraina, declarandu-si "deplina independenta" de autoritatile spirituale ruse, initiativa istorica, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Nu suntem de acord cu patriarhul…