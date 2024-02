Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Oleg Stegachev, comandantul echipajului unui bombardier strategic rusesc Tu-95, a fost impușcat in orașul Engels din Rusia, a anunțat sambata, 3 februarie, agenția de informații militare a Ucrainei (GUR), potrivit The Kyiv Independent.Rusia a folosit in mod regulat baza aeriana Engels, situata la aproximativ…

- Oficialul ucrainean a spus ca loviturile asupra avioanelor au facut victime printre personalul militar rus aflat in acel moment pe aerodrom.Purtatorul de cuvant mentionat a declarat joi ca avioanele ucrainene "curata Crimeea de fortele inamice utilizand rachete ghidate furnizate de aliatii" Ucrainei,…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), cea mai inalta instanta a ONU, a declarat vineri ca are competenta de a se pronunta asupra majoritatii aspectelor cazului intentat de Ucraina in legatura cu invazia rusa lansata in 2022, o plangere in care Kievul cere despagubiri, informeaza News.ro, care preia…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a facut apel la Occident sa faca mai mult pentru “a strangula” productia de arme in Rusia, estimand ca 95% din “componentele critice straine” utilizate la fabricarea armelor rusesti sunt produse de companii occidentale.“Occidentul trebuie sa actioneze…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 18 ianuarie, ca intervenția militara pe scara larga a Moscovei impotriva Ucrainei a ajutat societatea rusa sa "se curețe", relateaza AFP, notand ca aceasta afirmație vine in contextul in care mii de oameni au fugit din țara sau au fost arestați…

- Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar…

- La inceputul razboiului, forțele armate ale Ucrainei au eșuat in privința apararii sudului țarii, scrie New Voice of Ukraine, intr-o analiza a motivelor pentru care armata Rusiei a ocupat atat de rapid teritoriile sudice care se afla inca in mare parte sub controlul Moscovei.