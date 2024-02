Ucraina, undă verde din partea NATO să atace ținte din Rusia! ”Are dreptul” Secretarul general al NATO a spus pentru prima data de la izbucnirea razboiului din Ucraina ca armata ucraineana are dreptul de a lovi „tinte militare rusesti din afara Ucrainei”. Așadar, Ucraina se pare ca a primit unda verde din partea NATO sa loveasca ținte din Rusia! A spus-o chiar secretarul general al Organizației, Jens Stoltenberg, care a vorbit pentru prima data pe acest subiect, de la invadarea Ucrainei. Ucraina a primit unda verde din partea NATO sa atace ținte din Rusia Jens Stoltenberg a recunoscut ca intre aliați au fost mereu discuții pe aceasta tema și a spus ca fiecare aliat al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

