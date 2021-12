Președintele Comitetului permanent pentru vaccinare din Germania (STIKO), Thomas Mertens, nu și-ar vaccina in prezent copilul in varsta de șapte ani impotriva Covid-19, invocand „lipsa datelor” despre tolerabilitatea vaccinurilor in grupa de varsta 5-11 ani. Comitetul permanent pentru vaccinare la Institutul Robert Koch, sau STIKO, este un comitet științific format din 18 membri la Institutul […] The post Copiii „prostimii”, carne de tun pentru profitul Big Pharma? „Dr Fauci” al Germaniei recunoaște: „Nu mi-aș vaccina copilul” first appeared on Ziarul National .