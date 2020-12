Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 31.01.2021 se pot reinoi contractele pentru locurile de parcare de reședința. Plata și intocmirea contractului se face la sediul societații API TURDA SRL de pe strada Axente Sever nr. 27. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat, a declarat vineri, la Sibiu, ca Ziua Nationala trebuie marcata, insa cu respectarea masurilor de prevenire si limitare a raspandirii noului coronavirus, ceea ce inseamna ca festivitatile…

- Unica te invața cum sa profiți de cele mai tari reduceri organizate in acest an la Notino cu ocazia Black Friday. Trebuie sa știi din start ca anul acesta, campania Notino Black Friday Romania se desfașoara pe durata a trei saptamani. Da, vei avea 21 de zile in care sa te bucuri de cele mai bune reduceri…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a declarat ca sistemul de sanatate a avut o modernizare fortata in contextul pandemiei cu noul coronavirus.Am avut o modernizare fortata. Noi pana acum avem cresterea capacitatilor de ventilatoare, monitoare, injectomate cu peste 75 . Pana la sfarsitul anului, ce avem…

- Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii și administrației a semnat, la jumatatea saptamanii trecute, 44 de noi contracte de finanțare din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, derulat de ministerul pe care il conduce. Contractele, in valoare totala de 153.679.804,67…

- Cei cinci jucatori de la Energia Pandurii, convocati la echipa Nationala pentru meciurile amicale cu Belarus vor reveni de azi la pregatire la Targu Jiu. Marius Novanc, Dan Savenco, Gabriel Florea, Ionut Ciobanu si Bogdan Criciotoiu s-au pregatit tim...

- Berbec Berbecul va fi ocupat cu munca in cea mai mare parte a zilei de astazi. Contractele si achizitiile mari va vor ocupa tot timpul. Uneori, numai judecata si solutionarea abila a problemelor nu sunt suficiente. Conectati-va imaginatia si lucrurile vor merge mai repede. Taur…

- LIBERTY Galați a donat, in prima zi de școala, tablete și carduri de internet profesorilor... The post Donație de tablete și carduri de internet pentru profesori și invațatori care au posibilitați materiale reduse appeared first on Știri de Galați .