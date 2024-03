Arabia Saudita, liderul de facto al Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a declarat ca isi va extinde reducerea voluntara de productie, de 1 milion de barili pe zi (bpd), pana la sfarsitul lunii iunie, lasand productia la aproximativ 9 milioane de barili pe zi. Reducerile vor fi inversate treptat, in functie de conditiile pietei, a spus agentia de stiri de stat SPA. Rusia, care conduce aliatii OPEC cunoscuti in mod colectiv ca OPEC+, va reduce productia si exporturile de petrol cu inca 471.000 bpd in al doilea trimestru, in coordonare cu unele tari participante la OPEC+, a declarat…