- Preturile petrolului au crescut miercuri cu 3%, la maximul ultimelor patru luni, ca urmare a unei scaderi surprinzatoare a stocurilor de titei din SUA, a unui declin peste asteptari al stocurilor de benzina din aceasta tara si a potentialelor intreruperi a aprovizionarii dupa atacurile ucrainene asupra…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,11 dolari, sau cu 2,6%, la 84,03 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,16 dolari, sau cu 2,8%, la 79,72 dolari. Pretul petrolului Brent a incheiat ziua la cel mai ridicat nivel din 6 noiembrie.…

- Ziarul Vedomosti a precizat ca, potrivit planului, doar avioanele desfasurate pentru a proteja instalatiile energetice si avioanele inaltilor oficiali rusi sau ale oficialilor straini care vin in vizita vor putea zbura cu permisiune speciala in zonele desemnate. Ministerul rus al Energiei nu a comentat…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in martie au crescut cu 1,83 dolari, sau cu 1,83%, pana la 80,40 dolari pe baril. Contractul futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA, pentru livrare in februarie, a crescut cu 2,14 dolari, sau 2,92%, la 75,55 dolari pe baril, contractul…

- Preturile petrolului au urcat cu 1 vineri, in timp ce unele petroliere au deviat cursul de la Marea Rosie in urma loviturilor aeriene si maritime din timpul noptii ale Statelor Unite si Marii Britanii asupra tintelor Houthi din Yemen, dupa atacurile rebelilor din Yemen asupra transportului maritim,…

- Preturile petrolului au urcat cu peste 2% marti, deoarece criza din Orientul Mijlociu si o intrerupere a livrarilor din Libia au redus pierderile grele din ziua precedenta, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,90 dolari, sau cu 2,5%, la 78,02…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,43 dolari, sau cu 1,8%, la 79,38 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate, cu livrare in ianuarie, care expira marti, au crescut cu 1,51 dolari sau cu 2,1%, la 73,98 dolari pe baril, in timp ce contractul…

- O nava detinuta de Norvegia a fost atacata luni in Marea Rosie, iar grupul petrolier BP a declarat ca a intrerupt temporar toate transporturile maritime in regiune. Alte firme de transport maritim au declarat in weekend ca vor evita ruta. Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,98 dolari,…