Stiri pe aceeasi tema

- Compania Pamirco, patronata de omul de afaceri Corneliu Pavici, a depus singura oferta la licitația organizata de CFR pentru achiziția de traverse de lemn. CFR SA a primit o singura oferta la licitația pentru achiziția de traverse din lemn , iar aceasta provine de la o asociere condusa de Pamirco, o…

- Guvernul a aprobat, joi prin memorandum, organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante din sectorul de sanatate si asistenta sociala din cadrul institutiilor publice locale. Așadar, se da drumul la angajari in sanatate, dar și in asistența sociala! Decizia a fost luata de…

- Urmare a perchezitiilor efectuate de DNA intr-o cauza penala ce vizeaza existenta unor suspiciuni de corupție și fals, savarșite in perioada 2020 – 2024, de funcționari publici din cadrul CJ Prahova, anchetatorii au descins si la sediul Hidro Prahova – furnizorul de servicii de apa si canalizare din…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a semnat ieri un document prin care demonstreaza ca a facut un pas in spate in scandalul trecerii gratuite a celor 15 spitale CFR catre autoritațile locale. P UTEREA a semnalat recent ca ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin…

- O companie de ride-sharing din Bucuresti a produs un prejudiciu de peste 9,7 milioane de lei la bugetul de stat, descoperit de inspectorii de la Antifrauda in urma unor controale Fiscul nu precizeaza, insa, numele companiei cu probleme care activeaza pe piața de transport alternativ de persoane. ”Inspectorii…

- Dezvaluiri de ultim moment apar in presa! Sunt legate de numele unuia dintre fondatorii Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), dar și de actualul lider al acestui partid, George Simion, fost director la firma condusa de catre Dorin Lulea. Astfel, firma unuia dintre fondatorii AUR, in care George Simion…

- Fermierii au protestat impotriva invadarii pieței romanești de catre produsele alimentare din Ucraina, dar in continuare zaharul ucrainian este ambalat și vandut in Romania sub o cunoscuta marca de la noi. Unul dintre supermarketurile de pe piața romanesca a anunțat ca vinde in aceste zile, la oferta,…

- In aceasta dimineața, un grav accident de circulație a avut loc in zona Podul Viilor din Pitești. Un autoturism a lovit un pieton in circumstanțe inca neclare. Citește și: Șoferi pacaliți la pompa. Firma, amendata de ANPC Pietonul a fost preluat de un echipaj SMURD care i-a acordat primele ingrijri…