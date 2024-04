Constructorul UMB, deținut de Dorinel Umbrarescu, a mobilizat 550 de muncitori pe tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești, unde se lucreaza non-stop. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a facut publice sambata imagini de pe șantierul tronsonului 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești (DEx12), marcand astfel progresul semnificativ in aceasta etapa a […] The post Umbrarescu a dezvaluit cand va fi gata tronsonul 4 din ”Autostrada Ford” appeared first on Puterea.ro .