Coruptie in stil mare la Consiliul Judetean Arad, dupa ce peste 200 de contracte de achizitii publice directe au ajuns pe mana aceleiași familii prin intermediul a trei firme deținute de membrii acesteia. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au inceput urmarirea penala intr-un dosar de coruptie la Consiliul Judetean Arad, sesizandu-se din oficiu in urma apariției unor informații in presa locala legat de modul in care CJ Arad a atribuit foarte multe contracte, fara respectarea dispozițiilor legale. Presa locala a relatat despre faptul ca trei societati comerciale care apartin unei…