Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Taiwan a declarat, joi, ca in ultimele 24 de ore 10 avioane militare chineze au traversat linia mediana sensibila a Stramtorii Taiwan, anunta Reuters. Incursiunea Chinei vine in contextul in care alegerile prezidențiale din Taiwan au fost caștigate de liderul pro-suveranitate…

- Ministerul Apararii din Taiwan a declarat joi ca in ultimele 24 de ore zece avioane militare chineze au traversat linia mediana sensibila a Stramtorii Taiwan, informeaza Reuters. Ministerul taiwanez a raportat in noaptea de miercuri reluarea activitatii militare in stramtoare de catre China, cu avioane…

- Ministerul Apararii din Taiwan a acuzat sambata China ca ameninta siguranta aviatiei si ca duce un razboi psihologic asupra populatiei insulei cu o serie recenta de baloane observate in apropierea sau deasupra insulei, cu cateva zile inaintea unor alegeri cheie in Taiwan, informeaza Reuters.Posibilitatea…

- Ministerul Apararii din Taiwan a acuzat sambata China ca ameninta siguranta aviatiei si ca duce un razboi psihologic asupra populatiei insulei cu o serie recenta de baloane observate in apropierea sau deasupra insulei, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Taiwanul este in alerta maxima in privinta…

- SUA au declarat vineri ca pregatesc sprijin logistic militar si ajutor pentru regiunile din Japonia devastate de cutremurul care a ucis 92 de persoane, a devastat comunitati izolate si a fortat aproximativ 33.000 de persoane sa isi paraseasca locuintele. Japonia se afla in discutii cu SUA pentru asistenta…

- Incidentul de marți vine sa completeze un val de astfel de baloane suspecte care au trecut incepand cu decembrie deasupra insulei și vine intr-un moment in care autoritațile din Taiwan sunt in alerta maxima privind posibile activitațile chineze, atat militare, cat și politice, inaintea alegerilor prezidențiale…

- Trei baloane chinezesti au survolat, marti, insula Taiwan si au trecut pe langa o baza aeriana, a anuntat Ministerul taiwanez al Apararii, transmite Reuters, citat de news.ro.Potentialul Chinei de a folosi baloane pentru spionaj a devenit o problema globala in februarie 2023, cand Statele Unite au…

- China l-a numit vineri pe Dong Jun in functia de ministru al Apararii, a anuntat vineri agentia oficiala Xinhua, citand o decizie a Comitetului Permanent al Congresului National al Poporului, parlamentul chinez, relateaza AFP si Reuters.Postul era vacant de la demiterea, in octombrie, a predecesorului…