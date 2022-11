Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Comisarilor din cadrul Comisiei Europene a aprobat comunicarea referitoare la Romania privind aderarea la Schengen, au declarat pentru G4Media.ro surse de la Bruxelles. Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, ca ”rezultatul este foarte pozitiv și evaluarea este foarte pozitiva,…

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, au ajuns la un acord cu privire la bugetul UE pentru 2023. Acesta are ca obiect angajamente in valoare de 186,6 miliarde euro și plați in valoare de 168,7 miliarde euro.

- Ieri, 14 noiembrie, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, au ajuns la un acord cu privire la bugetul UE pentru 2023. Acordul are ca obiect angajamente in valoare de 186,6 miliarde EUR și plați in valoare de 168,7 miliarde EUR. Odata adoptat, bugetul ar…

- Țarile UE și Parlamentul European au ajuns la un acord pentru interzicerea mașinilor noi pe benzina și motorina pana in anul 2035.Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns joi seara la un acord politic provizoriu privind standarde de performanța mai stricte in materie de emisii de…

- Țarile UE și Parlamentul European au ajuns la un acord pentru interzicerea mașinilor noi pe benzina și motorina pana in anul 2035.Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns joi seara la un acord politic provizoriu privind standarde de performanța mai stricte in materie de emisii de…

- Aceasta obligatie urmeaza sa permita reutilizarea incarcatoarelor si ii va ajuta pe utilizatori sa economiseasca pana la 250 de milioane de euro pe an prin faptul ca nu mai cumpara incarcatoare inutile, potrivit Comisiei Europene (CE). Incarcatoarele aruncate sau nefolosite reprezinta aproximativ 11.000…

- Gulyas a spus ca guvernul va cere Parlamentului sa aprobe legislatia printr-un proces accelerat, noile legi fiind programate sa intre in vigoare in noiembrie. Parlamentul European a decis joi, intr-un vot simbolic impotriva Guvernului lui Viktor Orban, ca Ungaria nu mai poate fi considerata o democratie…

- ”Avem nevoie mai mult ca niciodata de unitate, in timp ce Rusia foloseste energia ca arma impotriva Europei. Santajarea societatilor noastre prin aprovizionarea cu energie este un mijloc prin care Rusia sa slabeasca si sa distruga sustinerea europenilor a Ucrainei si distrugerea unitatii noastre”, a…