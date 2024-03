Stiri pe aceeasi tema

- O reușita importanta in contextul in care anul trecut Parlamentul European a votat impotriva raportului prezentat de fostul negociator de dreapta al legislativului european. Plenul Parlamentului European a aprobat cu 380 voturi pentru din 582 eurodeputați prezenți, prioritațile bugetare pentru anul…

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au aprobat o noua directiva privind calitatea aerului, care aduce imbunatațiri semnificative pentru cetațeni, inclusiv dreptul de a solicita despagubiri in cazul imbolnavirilor cauzate de poluare. Astfel, romanii vor putea si ei sa solicit daune autoritatilor…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a afirmat ca, in opinia sa, Romania ar trebui sa se indrepte catre un portofoliu economic de comisar european, argumentand ca Uniunea Europeana nu are competența in materie de politica externa.

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a lansat, duminica, o campanie naționala Anti-Ro-Exit, pentru a arata avantajele apartenenței Romaniei la Uniunea Europeana, in cadrul evenimentului fiind prezentata și propunerea ca Romania sa iși treaca in Constituție apartenența la UE, conform unui comunicat…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a lansat, duminica, o campanie naționala Anti-Ro-Exit, pentru a arata avantajele apartenenței Romaniei la Uniunea Europeana, in cadrul evenimentului fiind prezentata și propunerea ca Romania sa iși treaca in Constituție apartenența la UE, conform unui comunicat…

- PSD a anunțat ca eurodeputatul Victor Negrescu va fi negociatorul-șef al bugetului UE pentru anul urmator, reprezentantul social-democrat anunțand și o parte din prioritațile sale, care vor fi votate in luna martie. Victor Negrescu, europarlamentar din cadrul PSD , a fost desemnat ca principal negociator…

- „In contextul dificil actual, Uniunea Europeana are nevoie de un buget care se focalizeaza pe oameni, care este echitabil si incluziv. Este nevoie, mai mult ca niciodata, ca Parlamentul European sa fie unit si sa acordam prioritate la ce conteaza cu adevarat pentru cetateni. Resursele sunt limitate,…

- Negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul de anul viitor al Uniunii Europene, eurodeputatul Victor Negrescu, a prezentat in Comisia pentru Bugete direcțiile de acțiune ale legislativului european ca autoritate competenta in domeniul bugetar. "In contextul dificil actual, Uniunea Europeana…