- Membrii Consiliului Local Timișoara au decis joi ca prețul de facturare a gigacaloriei sa fie marit cu 18%, insa acest lucru nu ii va afecta pe abonații Colterm deoarece subvenția a fost majorata.

- Consilierii locali din Timisoara urmeaza sa discute, joi, un proiect de hotarare prin care Colterm solicita ajustarea pretului de facturare al serviciului de termoficare pentru a acoperi inflatia din acest an, care a trecut de 17%, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, daca Guvernul va mai acorda subventia la carburanti. “Aceasta decizie probabil o sa luam dupa data de 20 decembrie. O sa luam astfel incat sa putem sa facem daca este o prelungire sau nu”, a afirmat ministrul Finantelor. Intrebat daca…

- „Am fost astazi chemat ca martor intr-un dosar in rem instrumentat de DNA. Asta inseamna un dosar unde nu exista autor identificat. Atat eu, cat si colegii mei colaboram pe deplin cu organele de ancheta pentru a elucida toate neclaritatile. Va reamintesc ca aceasta administratie a depus nu mai putin…

- Consorțiul care a fost desemnat ca administrator judiciar al SC Colterm SA, care este in procedura de insolvența, a dat in judecata Primaria Timișoara și cere o suma uriașa. Va reamintim ca PRESSALERT.ro a dezvaluit ca in raportul in care au fost analizate cauzele și motivele care au dus la intrarea…

- Atat președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, cat și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, au anunțat astazi aprobarea unor proiecte care au fost aprobate spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), proiectul masiv de dezvoltare a Romaniei finanțat cu bani europeni.…

- Dupa ce a inchis Casa Bunicii cu repetatele sale sesizari si interventii, caricaturistul Stefan Popa Popa’s vrea sa inchida acum doua cunoscute obiective culturale ale Timisoarei: Teatrul Aualeu si Muzeul Consumatorului Comunist. El a dat in judecata inclusiv Primaria Timisoara si pe primarul Dominic…

- Stadionul; Sala Polivalenta; cele doi proiecte spitalicesti prin PNRR; furnizarea de gaz pentru Colterm sunt cateva din problemele Timisoarei care pot fi rezolvate doar la nivel guvernamental si pentru care Dominic Fritz apeleaza la ajutorul PSD. El a anuntat chiar public ca ii da o bere lui Asfred…