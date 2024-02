Primaria Timișoara sufera o noua infrangere in sala de judecata, de data aceasta in procesul cu Gabriela Borcsi, fosta șefa de serviciu care a pierdut postul in urma unei restructurari. Decizia judecatorilor de la Tribunalul Timiș, confirmata și de Curtea de Apel, consacra victoria definitiva a Gabrielei Borcsi in disputa cu Primaria. Gabriela Borcsi, fosta șefa a Serviciului de Certificari și Autorizari din Direcția de Urbanism a Primariei Timișoara , și-a pierdut postul in urma unei restructurari desfașurate in aparatul administrativ al Primariei. In martie 2022, ea a decis sa-l acționeze in…